تستمر عرض مسرحية "أفراح القبة" لـ 15 ليلة عرض جديدة، ابتداء من بعد غد، الخميس
العرض المسرحي مأخوذ عن رواية الكاتب العالمي نجيب محفوظ ومن بطولة عبدالمنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، ميدو عبدالقادر، فاطمة عادل، حمزة رأفت، علاء جنيدي، مينا نبيل، جيهان أنور، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق.
ويأتي العرض المسرحي من تنفيذ وتصميم ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، وتصميم ازياء عبير بدراوي، موسيقي وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.
يذكر أن الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، شهدت العرض المسرحي الأسبوع الماضي، مع عدد من قيادات وزارة الثقافة، حيث أبدت إعجابها بالعرض وبتميز مجموعة العمل به، ووجهت بضرورة استمراره.
وتدور أحداث الرواية خلال فتره السبعينيات، حول ممثلي فرقة مسرحية يقدمون عرضًا مسرحيًا يحمل اسم (أفراح القبة).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مد عرض مسرحية أفراح القبة لـ15 ليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.