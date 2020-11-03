الصور والفيديوهات الأولى من زفاف درة ورجل الأعمال هاني سعد..إطلالة خاطفة وأجواء فخمة

حفل زفاف درة ورجل الأعمال هاني سعد تصدر اهتمامات الجمهور اليوم، بعد إعلان درة عنه بصور من عقد القران، قبل الكشف عن الصور الأولى من حفل الزفاف في الجونة منذ لحظات.

اللقطات الأولى من حفل زفاف درة في الجونة

وتداول رواد مواقع التواصل الصور والفيديوهات الأولى من حفل زفاف درة ورجل الأعمال هاني سعد، والذي يقام الليلة في مدينة الجونة، ونشر بعض معازيم حفل الزفاف الصور والفيديوهات الأولى من حفل الزفاف، ولزفة درة الخاطفة في الحفل، وتفاعل الجمهور مع الأجواء الخاصة والمميزة في الحفل.

أجواء فخمة في حفل زفاف درة وهاني سعد

وخطفت درة الأنظار بفستانها في حفل الزفاف وكذلك بسبب الأجواء الفخمة والخاطفة في الحفل، وفي إعدادات مكان الحفل في مدينة الجونة بحضور نجوم الوسط الفني، وذلك بعد حضور عدد منهم لحفل عقد القران اليوم وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا والفنان شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن وغيرهم.

وكانت درة قد أعلنت اليوم زواجها من رجل الأعمال هاني سعد، ونشرت الصور الرسمية لحفل عقد القران عبر حساباتها بمواقع التواصل، وأكدت بذلك الأخبار والتكهنات المتداولة في الفترة الأخيرة حول ارتباطها بهاني سعد، واستعدادها للزفاف في الجونة بالتزامن مع مهرجان الجونة، قبل ان تحتفل بزواجها بعد أيام قليلة من انتهاء المهرجان.

درة تحتفل بزواجها من هاني سعد

وأعلنت درة زواجها من هاني سعد بتدوينة على مواقع التواصل قالت بها:" الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا..ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان".

ويذكر أن هاني سعد، زوج الفنانة درة، يعمل في مجال الهندسة والإنشاءات والتصميم، وأنشأ شركته الخاصة في عام 2003، وهي تحمل اسمه "Hany Saad Innovations"، وتربطه علاقات بعدد من نجوم الوسط الفني بحكم نشاطات شركته في ذلك المجال، وكانت له تجربة زواج سابقة ولديه منها 3 أبناء.