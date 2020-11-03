فيديو بكاء درة في حفل زفافها والنجوم يرقصون معها..آسر ياسين والسقا ويسرا وبشرى أبرز الحضور

درة احتفلت في أجواء رومانسية ومميزة بحفل زفافها على هاني سعد الليلة في مدينة الجونة بحضور نجوم الفن.

درة تحتفل برومانسية بزفافها على هاني سعد

وتداول الجمهور على مواقع التواصل عدة فيديوهات من حفل زفاف درة وهاني سعد، المقام الليلة في مدينة الجونة، وظهرت درة وزوجها وهما يحتفلان ويرقصان برومانسية، وكذلك احتفلا مع النجوم بحفل الزفاف على أنغام المهرجانات، وأبرزها أغنية "مليونير" بحضور الفنان آسر ياسين.

درة تبكي تأثراً في حفل زفافها

وظهرت درة في إحدى المقاطع وهي تدمع تأثراً أثناء رقصتها الرومانسية مع زوجها هاني سعد في حفل الزفاف، واحتفل مع درة بالزواج عدد كبير من نجوم الفن وعلى رأسهم يسرا وبشرى وأحمد السقا وعمرو يوسف وكندة علوش وغادة عادل ورامي رضوان وإنجي المقدم وجومانا مراد وإنجي علي وخالد الصاوي وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن وإلهام شاهين وتامر حبيب والمطرب أبو والمخرجة كاملة أبو ذكرى وغيرهم.

درة تتألق بفستان حفل الزفاف من تصميم زهير مراد

وخطفت درة الأنظار بفستانها في حفل الزفاف وكذلك فستان حفل عقد القران، والاثنان من تصميم المصمم العالمي زهير مراد، وتلقت إطلالتها في الحفلين إشادات الجمهور بسبب أناقتها وتميزها، ونشرت درة صور من جلسة التصوير الرسمية بفستاني حفل الزفاف وعقد القران على حسابها بانستقرام.

وكانت درة قد أعلنت اليوم زواجها من هاني سعد بتدوينة على مواقع التواصل قالت بها:" الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا..ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان"، وأكدت بذلك الأخبار والتكهنات المتداولة في الفترة الأخيرة حول ارتباطها بهاني سعد، واستعدادها للزفاف في الجونة بالتزامن مع مهرجان الجونة، قبل ان تحتفل بزواجها بعد أيام قليلة من انتهاء المهرجان.