أبرز لقطات حفل زفاف درة وهاني سعد..ارتدت فستانين وحضور كامل للنجوم في الجونة

تصدرت الفنانة درة وزوجها هاني سعد مواقع التواصل اليوم بعد احتفالهم بزفافهم في أجواء رومانسية وخاطفة في مدينة الجونة بحضور عدد من نجوم الفن.

غادة عادل ودنيا سمير غانم ترقصان في حفل زفاف درة

ومن أبرز اللقطات في حفل زفاف الفنانة درة وهاني سعد الليلة، حضور عدد كبير من النجوم في الحفل وأبرزهم غادة عادل ودنيا سمير غانم، واللتان تداول الجمهور لهما عدة فيديوهات أثناء رقصهما في حفل الزفاف، وتفاعل الجمهور مع وجودهما في الحفل بعد غيابهما عن ختام مهرجان الجونة، بالإضافة إلى ظهور دنيا سمير غانم بعد غيابها الكامل عن فعاليات مهرجان الجونة.

حضور كامل للنجوم في حفل زفاف درة

وحضر حفل زفاف درة وهاني سعد عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم يسرا وإلهام شاهين وعمرو يوسف وكندة علوش وآسر ياسين وخالد الصاوي ودنيا سمير غانم ورامي رضوان وشريف رمزي وريهام أيمن وأحمد السقا وتامر حبيب وإنجي علي وبشرى والمطرب أبو وغيرهم.

درة ترتدي فستانين في حفل زفافها

وخطفت الفنانة درة الأنظار في حفل زفافها بسبب فساتينها في حفل الزفاف، حيث ارتدت في حفل عقد قرانها أمس فستان من تصميم زهير مراد، والذي صمم لها فستان حفل الزفاف الرئيسي أيضاً، وارتدت في نهاية حفل زفافها فستان آخر يناسب أجواء ما بعد إتمام مراسم الزفاف والاحتفال الأولى، وتفاعل الجمهور مع أناقتها واختيارها المميز لفساتين حفل زفافها.

درة تبكي وترقص برومانسية مع زوجها في زفافها

وتداول الجمهور عدة فيديوهات من حفل زفاف درة وهاني سعد، ومنها فيديو وهو تبكي تأثراً أثناء رقصتها الرومانسية والافتتاحية لحفل الزفاف، بالإضافة إلى عدة فيديوهات أخرى وهي ترقص مع زملائها النجوم مثل آسر ياسين وبشرى ودنيا سمير غانم بجانب زوجها.

وكانت درة قد أعلنت اليوم زواجها من هاني سعد بتدوينة على مواقع التواصل قالت بها:"الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا..ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان"، وأكدت بذلك الأخبار والتكهنات المتداولة في الفترة الأخيرة حول ارتباطها بهاني سعد، واستعدادها للزفاف في الجونة بالتزامن مع مهرجان الجونة، قبل ان تحتفل بزواجها بعد أيام قليلة من انتهاء المهرجان.