سرقة واقي ذكري.. أحمد مالك يكشف الحقيقة ويكذب الكاميرات

وتابع أحمد مالك: «ارجوا من الجميع أن لا يصدقوا أي شيء يشوفوه. هقدم بلاغ تشهير على هذه الواقعة الغريبة والمهينة. و الي اي شخص له تواجد اعلامي اتمني نكون واخدين بالنا؛ لأن تحويل اي موقف ضدك بيكون سهل جدا. اتمني اكون عند ثقتكم و اتمني ان لا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم ليا. سأظل اعطي مهنتي كل ما لدي و احاول ان لا استسلم لهجوم ظالم. شكرا و اتمني مكنش طولت عليكم».
وكان آخر الأعمال الفنية لـ أحمد مالك، هو فيلم حارس الذهب، الذي تم عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ومهرجان الجونة السينمائي مؤخرًا.
وتبدأ أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة. فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاي رايان.
وتلقى الفيلم دعمًا إنتاجيًا من عدد من الجهات وهي Screen Australia بالاشتراك مع Screen West وLotterywest وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع والترويج للفيلم في العالم العربي.
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