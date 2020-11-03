بعد عرض أولى حلقات خيط حرير.. مي عز الدين تتصدر ترند جوجل

تصدرت الفنانة مي عز الدين، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد عرض أول حلقة من مسلسلها الجديد «خيط حرير» على قناة ON E الفضائية.

وانطلقت أمس الإثنين 2 نوفمبر حلقات مسلسل "خيط حرير" لـ مى عز الدين، على قناة ON، فيعرض المسلسل الساعة 7.45 مساءًا، ويعاد الساعة 1.30 صباحا، و1 ظهرا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحا، و3 عصرا.