أخبار الفن| أحمد مالك يكشف حقيقة سرقة الواقي الذكري.. وغادة عادل ترقص بـ كأس من الخمر

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لاسيما إنستجرام، مقطع فيديو قصير من حفل زفاف الفنانة درة الذي أقيم مساء أمس الاثنين، بحضور عدد من النجوم والأهل والأصدقاء.

انضم الفنان محمد الشرنوبى، لفريق عمل وأبطال فيلم جارة القمر مع كل من الفنان كريم فهمي وياسمين رئيس وإخراج هادي الباجوري ومن إنتاج أحمد السبكي يواصل حاليًا أبطال وصناع فيلم تصوير المشاهد الخارجية في نويبع.

تصدر الفنان خالد الصاوي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ بعد وصلة رقص له، من فرح الفنانة درة.

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت في الساعات الماضية بعد انتشار مقطع فيديو قصير على السوشيال ميديا، ظهر فيه الفنان أحمد مالك، داخل أحد السوبر ماركت، وهو يقترب من رف به منتج لـCondom (واقي ذكري)، ويقوم بإخفائه في جيبه قبل أن يقوم بالمحاسبة عليه للكاشير، لكن كاميرات المراقبة التقطت له هذه الواقعة، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، لتبين أنه قام بواقعة سرقة.