الأم جلست تشرب الخمر.. رشدي أباظة تهجم على مريم فخر الدين في حالة سُكر

تحل اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، الذكرى الخامسة لرحيل جميلة السينما المصرية، الفنانة مريم فخر الدين، التي رحلت في مثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز 81 عاما.
وكانت مريم فخر الدين قد أقرت في لقاء متلفز سابق لها بقصة حب الفنان الراحل رشدي أباظة لها، حيث قالت في لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي: «رشدي أباظة كان بيبصبصلي».
وقد وصلت قصة حب رشدي أباظة للراحلة مريم فخر الدين، لحد التهور، فقالت: إن أباظة قد أبدى رغبته في زيارتها بالمنزل إلا انها رفضت لغلبة الطابع المصري عليها بالرغم من أن والدتها أوروبية مجرية.
وأشارت مريم فخر الدين، في حوارها المتلفز، إلى أن رشدي أباظة، تمسك بالذهاب إلى منزلها لكنها لم تفتح له الباب، فقرر أباظة إطلاق النار على قفل الباب لفتحه عنوة، ما نتج عنه ثقبا في الباب.
وأوضحت مريم فخر الدين، أنها لم تعالج الثقب الناتج عن رصاص رشدي أباظة، وتركته تذكارا للواقعة، مشيرة إلى أنها في تلك اللحظة فرت هاربة من سلم المطبخ، ثم عادت بعد ذلك إلى البيت مع والدتها فوجدت رشدي أباظة يأكل الكباب ويشرب الويسكي، فجلست الأم معه تأكل وتشرب.
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