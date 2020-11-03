كتبت منة هشام هاشم، زوجة رجل الأعمال "هاني سعد"، زوج الفنانة درة، منشورا جديدا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وردت "منة" على شائعات انفصالها عن زوجها، حيث كشفت عن مفاجـأة، بإعلانها أنهما لم ينفصلا، وان كل الأقاويل حول هذا الأمر، هي محض شائعات لا أساس لها من الصحة
نشر الفنان أحمد داوود صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهر في الصورة رفقة زوجته الفنانة علا رشدي، من داخل مصعد، خلال توجههما إلى حفل المطرب الكبير عمرو دياب.
نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
ويظهر في الصورة، الفنانة درة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، وحرصت حلا شيحة على تقديم التهنئة لدرة على عقد قرانها.
تصدر الفنان خالد الصاوي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ بعد وصلة رقص له، من فرح الفنانة درة.
وتداول رواد السوشيال ميديا، عبر "تويتر"، فيديو جديدا، يظهر به الفنانان آسر ياسين، وخالد الصاوي، وهما يرقصان في فرح الفنانة درة.
نشرت الفنانة حنان مطاوع مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تظهر فيها من فرح الفنانة درة، رفقة الفنانين "بشرى وآسر ياسين وخالد الصاوي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا: زوجة «زوج درة» الأولى تكشف حقيقة طلاقها.. وصلة رقص من خالد الصاوى في زفاف درة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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