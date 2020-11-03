بعد تعافيه من كورونا.. مي عمر تنشر صورة مع محمد سامي

نشرت الفنانة مى عمر ، صورة جديدة لها مع زوجها، وذلك عبر خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي عمر مع زوجها المخرج محمد سامي وعلقت قائلة: "مكاني المفضل".

وكان أعلن عن إصابة الفنان محمد سامي بـ فيروس كورونا، بعد إجراء مجموعة من التحاليل إثر شعوره بالإرهاق والتعب، والتي جاءت النتيجة إيجابية.

يذكر أن محمد سامي أخرج مؤخرا مسلسل "البرنس" في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مع عدد من نجوم الفن.



المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

من ناحية أخرى، تستعد مى عمر لبدء تصوير مسلسلها "لؤلؤ"، الذى ينتمى لنوعية الـ45 حلقة، وبدء التعاقدات فيه الأيام الحالية استعدادًا لانطلاق تصويره نهاية الشهر المقبل في الديكورات الخاصة بالعمل، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، ونجلاء بدر، ورياض الخولى، وهنادى مهنى، وأحمد خالد صالح، وأحمد خليل، وضياء عبد الخالق، وإنعام سالوسة، ومها نصار، وعايدة رياض، ومحمود حافظ، وليلى أحمد زاهر، وأحمد جمال سعيد، ومجدى فكرى، وعهدى صادق.

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