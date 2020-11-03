رد فعل غير متوقع من كاملة أبو ذكري بعد ضجة اتهاماتها لنجوم "ب100 وش" بالغرور

المخرجة كاملة أبو ذكري أثارت الجدل في اليومين الماضيين بعد اتهامها بعض نجوم مسلسلها "ب100 وش" بالغرور، وهو ما جعل عدد منهم يرد على اتهامها وسط تساؤلات من الجمهور حول هوية المقصود من تدوينتها الصادمة.

كاملة أبو ذكري تعلق على أزمة اتهامها لنجوم شباب بالغرور

وعلقت المخرجة كاملة أبو ذكري على أزمة تصريحاتها التي نشرتها أمس، حول شعور بعض نجوم مسلسل "ب100 وش" بالغرور، وقالت في تصريحات لبرنامج "اي تي بالعربي"، إنها كانت تقصد إثنين فقط من الممثلين، ونشرت التدوينة بسبب ما شعرت به من استفزاز من الأمر، وكانت تقصد النصيحة فقط ولكن التدوينة لاقت انتشار كبير على عكس توقعها.

رد فعل مفاجئ من كاملة أبو ذكري على ضجة تصريحاتها

وفاجأت كاملة أبو ذكري الجميع بعد ضجة اتهاماتها بغلق صفحتها على فيسبوك، وهو ما زاد من الجدل حول موقفها ورد فعلها بعد انتشار اتهاماتها ضد نجوم "بـ100 وش" الشباب، وقالت في تصريحاتها إنها أغلقت الصفحة بسبب انتشاره بشكل كبير، ولأنها كانت تقصد النصيحة فقط، وتسببت التدوينة في خروج عدد من نجوم المسلسل للدفاع عن أنفسهم والرد على الاتهامات التي وجهت إليهم.

وكانت كاملة أبو ذكري قد قالت في تدوينتها التي أثارت أزمة كبيرة منذ الأمس:" عرفت وًسمعت وتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل "بميت وش" بعد النجاح الفظيع المريع لمسلسل "بميت وش" شافوا نفسهم و الغرور سيطر علي تصرفاتهم.. عايزة أقولكم خسارة الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهينً.. ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم باسم الشخصية إلي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم و غرور ليه إنتم مين أصلا؟ كلنا مين أصلا؟ دكتور مجدي يعقوب متواضع و لما تتكلم معاه بيحط رأسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

هل تتسبب تصريحات كاملة أبو ذكري في إلغاء "ب100 وش" 2؟

وجاءت أزمة تصريحات مخرجة مسلسل "ب100 وش" لتثير التساؤلات حول مصير الجزء الثاني من المسلسل، والذي كان من المتوقع البدء في التجهيز له الفترة المقبلة، وتردد أيضاً وجود مشروع لتحويله لفيلم سينمائي وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في رمضان الماضي، وهو من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعدد من النجوم الشباب مثل إسلام إبراهيم وزينب غريب ودنيا ماهر ومصطفى درويش وحسن أبو الروس بالإضافة إلى الممثل شريف الدسوقي وعلا رشدي وغيرهم، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل.