محمد جمعة يشارك جمهوره بصورة له مع السقا و نضال الشافعي.. شاهد

نشر الفنان محمد جمعة صورة له مع الفنان أحمد السقا ونضال الشافعى وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد جمعة على الصورة قائلا "إخواتي نضال الشافعي #احمد_السقا " .

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ويستكمل الفنان أحمد السقا تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" والمتوقع عرضه فى 2021، وذلك فى منتصف نوفمبر لجاري.

وتم تصوير عدد من مشاهد الفيلم فى أماكن متفرقة منها شوارع خارجية واستوديوهات، ثم توقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

