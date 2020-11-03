في يوم العلم الإماراتي.. حسين الجسمي: راية العز والمجد والفخر والعزم

ونشر حسين الجسمي صورة وهو يقبل العلم الإماراتي وعلق قائلا: "نفخر ونعتز بعلمنا، راية العز والمجد والفخر والعزم".
يوم العلم مناسبة وطنية تحتفل بها الإمارات العربية المتحدة، في الثالث من نوفمبر من كل عام، منذ أن أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منذ عام 2013.
وتجسد هذه المناسبة مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخا لصورة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم نموذج على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن.
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