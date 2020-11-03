فرح_درة يتصدر تويتر لليوم الثاني

احتفلت الفنانة التونسية درة بعقد قرانها، ليلة أمس، الإثنين 2 فبراير، على رجل الأعمال المصري هاني سعد، في أحد فنادق الجونة، بحضور عدد من النجوم والأهل والأصدقاء، ونرصد فيما يلي أبرز تفاصيل حفل الزفاف.

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #فرح_درة وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.