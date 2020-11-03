هدى المفتي تبهر متابعيها بلياقتها في الباليه عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هدى المفتى فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدى المفتى فى الفيديو من صالة الباليه وهي ترقص وتستعرض لياقتها.

فيما جاءت تعليقات متابعيها كالتالى: ايه ده الله، وعلقت أخرى "هدي المفتي القمر"، وعلقت أخرى: "برافو عليكي".

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فيما شاركت هدى المفتى فى مسلسل فالنتينو مع النجم عادل إمام.

مسلسل "فالنتينو " بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فالنتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.

يذكر أن آخر أعمال هدى المفتي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.