هنادي مهنا تخطف قلوب متابعيها بصورة مع مي عز الدين.. شاهد

نشر الفنانة هنادي مهنا صورة لها مع الفنانة مى عز الدين وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعي هنادي مهنا عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

ماشاء الله - ربنا يوفقكم - جمالكم - قمرات

اقرأ أيضا :

مي عز الدين تشوق متابعيها لمسلسلها الجديد خيط حرير



تصدرت الفنانة مي عز الدين، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد عرض أول حلقة من مسلسلها الجديد «خيط حرير» على قناة ON E الفضائية.

وانطلقت أمس الإثنين 2 نوفمبر حلقات مسلسل "خيط حرير" لـ مى عز الدين، على قناة ON، فيعرض المسلسل الساعة 7.45 مساءًا، ويعاد الساعة 1.30 صباحا، و1 ظهرا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحا، و3 عصرا.

"خيط حرير" يشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.