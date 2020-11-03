شاهد.. صورة تجمع زوج درة بوالدته في مرحلة الطفولة

مازال اسم رجل الأعمال هاني سعد يتصدر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد زواجه أمس من الفنانة التونسية درة في حفل زفاف أقيم في مدينة الجونة بحضور نجوم الفن.

وحصل دوت الخليج على صور لـ هاني سعد من مرحلة الطفولة مع والدته، وصورة أخيرة تجمع بين والدته وأشقائه.

واختارت الفنانة درة، فستانا من تصميم اللبناني زهير مراد، وبلغت قيمة الفستان 3205 دولارات، وذلك خلال عرضه بأحد مواقع الأزياء الشهيرة وهو ما يعادل 48 ألف جنيه.

وظهر هاني سعد، في جلسة تصوير عقد القران يرتدي ساعة من ماركة royal oak يبلغ ثمنها 31 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 495 ألف جنيه مصري.

وتم عقد قران الفنانة درة على رجل الأعمال هاني سعد، ونشرت درة عدة صور لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت درة على الصور: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

وكتبت لها الفنانة لطيفة، "الف مبروووووك يا حبيبتى ربى يسعدكم ويهنيكم الله غالب كنت نتمنى نكون معاك".