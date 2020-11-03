بسبب رقصه فى فرح درة وهاني سعد.. خالد الصاوي يتصدر ترند تويتر

تصدر الفنان خالد الصاوي تريند موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " بسبب رقصه فى حفل زفاف الفنانة درة ورجل الأعمال هانى سعد . ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج خالد الصاوى، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا.. وجاءت ابرز التغريدات كالآتى : - ‏انا عاجبني أداء خالد الصاوي وآسر ياسين في فرح دره. - ‏مش عارفه ليه بعد ماشوفت فرح دره حسيت اني عايزه خالد الصاوي يحضر فرحي. - ‏انتوا عارفين اني بموت في خالد الصاوي وبعشقك تمثيله ولا لأ اوعوا تكونوا مش عارفين !! - ‏ليه خالد الصاوي مش ابويا مثلا ولا خالي مثلا حتي. - ‏خالد الصاوى عامل الواجب وزياده مع بشرى ودره . - ‏آسر ياسين ياخد جايزة اكتر واحد كول و فرفوش و اتراكتيف في العالم .. خالد الصاوي تاني واحد. - ‏عايزة خالد الصاوى يرقص معايا ف فرحى بليز. - ‏ما شاء الله

‎#خالد_الصاوي أحنا محتاجين النوعية دية في

حياتنا الناس اللي تفرحلنا من القلب - ‏هاتولى خالد الصاوى يحضر فرحى والنبى. - ‏عايزه استعير الاستاذ خالد الصاوي فحياتي لمده عشرين تلاتين سنه قدام كدا.

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