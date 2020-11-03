أحمد أمين يشارك متابعيه اليوم الإعلامي لمسلسل ما وراء الطبيعة



يذكر أن انضم الفنان أحمد أمين لفريق عمل فيلم "برة المنهج"، حيث يظهر من خلاله كضيف شرف،ونشر عبر "انسجرام " صورة من كواليس العمل. يذكر أن انضم الفنان أحمد أمين لفريق عمل فيلم "برة المنهج"، حيث يظهر من خلاله كضيف شرف،ونشر عبر "انسجرام " صورة من كواليس العمل. وعلق أحمد أمين، على الصورة،قائلا: "اتبسطت جدا مع الناس الجميلة دي.. ومبسوط إني هكون ضيف شرف في فيلمهم الجديد "برة المنهج".. بطولة الفنان ماجد الكدواني وروبي وأسماء أبو اليزيد وشريف الدسوقي، وإخراج عمرو سلامة.. أنا اشتريت تذكرة من دلوقتي".

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