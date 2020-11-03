وزير السياحة والآثار يستقبل سفيري دولتي المجر وأوزبكستان فى القاهرة

في إطار حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على التواصل المستمر مع سفراء الدول المختلفة في مصر لتعزيز سبل التعاون السياحي والأثري مع هذه الدول، استقبل الدكتور خالد العناني، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السيد أندراش أيمر كوفاكش سفير دولة المجر الجديد في القاهرة، والذي حرص على لقاء الوزير والتعرف عليه ضمن أولى لقاءاته الرسمية بعد استلامه مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة.
واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير، مقدما له خالص التهنئة على توليه منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح في عمله وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.
وخلال اللقاء ناقش الوزير والسفير سبل التعاون في العمل الأثري وزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من المجر.
وأشار الوزير إلى تجربة مصر الناجحة منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من يوليو الماضي، لافتا إلى أن دولة المجر كانت من أوائل الدول التي جاء سائحيها الى مدينتي شرم الشيخ والغردقة منذ استئناف الحركة السياحية.
وفى سياق متصل، استقبل السيد الوزير السفير ايبيك عارف عثمانوف سفير دولة أوزبكستان، والذي حرص على لقاء السيد الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفير لبلاده في القاهرة.
وقد ناقشا الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في مجال ترميم وتوثيق الآثار وخاصة المخطوطات والعمل علي تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال وتدريب الأثريين والمرممين، بالإضافة إلى جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من أوزبكستان الي مصر.
ومن جانبه، قدم السفير الشكر والتقدير للوزير علي التعاون المثمر والفعّال وخاصة على ما شهدته الفترة السابقة من تعاون كبير في مجال السياحة والآثار.
وفي نهاية اللقاء تمني الوزير للسفير النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.
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