بالصور.. بروفات مكثفة لفريق مسرحية ديجافو قبل عرضها بأيام

يكثف فريق العرض المسرحى "ديجافو" للمخرج أحمد فؤاد، حاليا من البروفات الخاصة بالعمل على خشبة مسرح الهناجر للفنون.
العرض المسرحي "ديجافو" إنتاج قطاع الانتاج الثقافي برئاسة خالد جلال ومن المقرر عرضه في الخامس من نوفمبر الجاري.
والمسرحية مستوحاة من نص سويسرى للكاتب أولفيه شاشياري "إثبات العكس"، وترجمته منحة البطراوى وكان النص ضمن مجموعة مسرحيات للمركز الثقافى السويسرى ليتعرف الجمهور المصرى على الثقافة السويسرية.
وقال المخرج أحمد فؤاد:"كنت أريد بشدة تقديم "إثبات العكس" خاصة وإنني قدمت من هذه المسرحيات نصين وهما "نهاية المال" و"الأتوبيس"، وسعدت بشدة عندما تبني مسرح الهناجر الفكرة وبدأنا التنفيذعلي الفور، وفي "ديجافو" قررنا الإبتعاد عن المفهوم السويسري للقصة الأصلية لأنها تحمل روح سويسرا، وتدور حول فكرة الشخص الذى لا يستطيع التأكد من وجهة نظر محددة".
وأضاف "ولكننا أضافنا لها بعد «الديجافو» الذى يعتبر وصف للإيحاء الدائم بكأنك شاهدت هذا الحدث من قبل، وليس هذا فقط بينما انت متورط فى كل الأحداث حتى ولو هذا الحدث بعيدا عنك، قد تكون الأحداث متشابهه، لأننا عادة متورطين تماما فى اى حدث حولنا مثل الدلافين التى غرقت فى النيجر، ثقب الأوزون وقوع حرب، نحن نتورط حتى على الأقل بالمعرفة؛ وبالتالى عليك أن تنضم لجانب محدد سواء مع أو ضد؛ دائما يقولون انت معانا ام ضدنا ولو كنت معانا فأنت فى مشكلة كبيرة يخلقها تورطك فى المشكلة نفسه".
العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، والبطولة لـ :تامر نبيل، أحمد السلكاوي، محمـد يوسف، بسمة ماهر، رحمة أحمد"، ديكور أحمد آمين، أزياء مروة عودة، موسيقي محمد عبدالله، إضاءة أحمد الدبيكي، دعاية محمد ابراهيم، مساعدو الإخراج :أحمد رضا، مها سامى، محمد عبدالمحسن، تأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحى "إثبات العكس"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.
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