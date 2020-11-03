تريند الفن.. هل قبلت درة لقب الزوجة الثانية.. تسجيل صوتى يوضح الحقيقة

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:

حسمت الفنانة التونسية درة الجدل المثار حول زواجها من رجل متزوج وهو رجل الأعمال هاني سعد، بعد تعرضها لهجوم كبير من قبل جمهورها عقب تصريح زوجة زوجها الأولى منة هشام أنها لم تنفصل عنه أمس الاثنين بالتزامن مع حفل زفاف درة وهاني سعد.



وقالت درة في تسجيل صوتي لإذاعة تونسية إن زوجها مطلق واختار أن يستكمل حياته معها، معقبة: "كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو، أنا اخترت رجل يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له لأننا نحب بعضنا... وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي وشكرا لكل من فرح لي".



طرح النجم الكبير عمرو دياب عبر قناته على "يوتيوب" مقاطع من حفله الغنائي بختام مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر الهضبة مقاطع من الحفل علي أنغام أغنيته الجديدة الجو جميل وسط تفاعل كبير من النجوم والفنانين الذين حضروا الحفل.

وكان عمرو دياب أحيا حفلا كبيرا في ختام مهرجان الجونة وسط حضور كبير من ضيوف المهرجان ، وقدم الهضبة عددا كبيرا من أغانيه كان في مقدمتها احدث أغانيه "الجو جميل" والتي طلبها الحضور أكثر من مرة.

تصدر الفنان خالد الصاوي تريند موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بسبب رقصه فى حفل زفاف الفنانة درة ورجل الأعمال هانى سعد.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج خالد الصاوى، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا، وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:

- ‏أنا عاجبني أداء خالد الصاوي وآسر ياسين في فرح درة.

- ‏مش عارفة ليه بعد ماشوفت فرح درة حسيت إني عايزة خالد الصاوي يحضر فرحي.

- ‏انتوا عارفين اني بموت في خالد الصاوي وبعشق تمثيله ولا لأ اوعوا تكونوا مش عارفين!!

شوهد النجم العالمي توم كروز أثناء تصوير مشاهد جديدة من الجزء السابع ضمن سلسلة أفلام Mission Impossible، بعد توقف تصوير لبضعة أيام عقب اكتشاف إصابة أحد العاملين في فريق العمل بفيروس كورونا.



وظهر توم كروز في الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وهو يقفز ويصور مشاهد أكشن صعبة في إحدى المناطق الساحلية الإيطالية.

وكشفت وكالة "ناسا" الفضائية عن موعد رحلة النجم العالمي توم كروز إلى الفضاء من أجل تصوير فيلمه الجديد، مشيرة إلى أن الرحلة ستنطلق في أكتوبر 2021.