أبرزهم محمد سامي وأمينة خليل.. نجل عمر الشناوي ينضم لقائمة النجوم الذين يواجهون الإصابة بكورونا

ما زال في العمرة بقية .. هكذا يشعر نجوم ونجمات الفن الذين انتصروا على فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 ، بكل قوة ودون الشعور باليأس، فمنهم من أعلن عن اصابته بالفيروس اللعين، ومنهم اعلن عن اصابته وتعافيه بعد مرور فترة على شفائه.

وفي التقرير التالي ، نرصد نجوم ونجمات تصدوا لفيروس كورونا :

-امينة خليل :

وقالت امينة خليل: الاصابة حدثت منذ شهر ومكثت في العزل المنزلي 14 يوم وتعافيت بس هي مش تجربة لطيفة".

وإستطردت أمينة خليل ، في لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي في سهرة خاصة على شاشة "ON" في إختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة، قائلة في رسالتها للجمهور: "الموضوع مش لطيف ومش سهل ولكن الحمد لله عدى.. خدوا بالكم من نفسكم وأهلكم".

-محمد سامي ومي عمر :

اصيب المخرج محمد سامي بفيروس كورونا منذ بضعة اسابيع ، وذلك بعد خضوعه لتحاليل ، والتي أكدت ايجابية العينات، أما بالنسبة لمى عمر زوجته فبعد التحليل جاءت نتيجتها سلبية.

واعلنت مي عمر عن شفاء زوجها من خلال نشر صورة رومانسية لهما عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

هيثم نبيل

أعلن المطرب هيثم نبيل عن إصابته بفيروس كورونا ، من خلال منشور له بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب هيثم نبيل: "قدر الله وماشاء فعل..أصبت بكورونا دعواتكم بأنها متكونش جت لحد عن طريقي .. ياريت لو حد اختلط بيا اخر كام يوم ياخد باله الحمدلله".

-عمر الشناوي :

عاش الفنان عمر الشناوي حفيد الفنان الكبير الراحل كمال الشناوي أزمة كبيرة بعد تأكد إصابة ابنه وزوجته بكورونا.

ويتخذ الفنان عمر الشناوي الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي داخل بيته، مؤكدا عدم إصابته بالفيروس اللعين، رغم تأكد إصابة زوجته وابنه مؤخرا.

وكانت هند حداد زوجة الفنان عمر الشناوي، أكدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إصابتها بكورونا بعد أيام من إصابة ابنها بالفيروس.

وكتبت هند "لقد قمت بإجراء اختبار كوفيد 19 وظهرت النتيجة إيجابية.. إذا كنت قد تعاملت معي في الأيام الـ 14 الماضية، فرجاء إجراء الفحص"، كما سبق أن أعلن عمر الشناوي إصابة ابنه بفيروس كورونا، طالبًا من الجميع الدعاء له.

مؤخرا أجرى عمر الشناوي مجموعة من التحاليل وجاءت نتيجة سلبية وأعلن عن تعافي زوجته.

- ايمان العاصي :

وتحدثت إيمان العاصي من خلال اللقاء عن تجربتها مع فيروس كورونا ومدي تأثيره علي حياتها الشخصية ،ووجههت نصيحة لجمهورها لزيادة قوة المناعة والحفاظ علي صحتهم.

قالت ايمان العاصي من خلال اللقاء: "بعد ما خفيت قولت مش هخرج خالص ومش هعمل اي حاجة تاني في حياتي ومحدش هيدخل بيتي ولكن البني آدم ساعة ما يبقي مضطر ،ونصيحتي للجمهور انه يعمل اي حاجة تقوي مناعته و تحفظ رئته من ضرر السجاير و "الجنزبيل" دا حاجة وهم و ياكلوا فلفل الوان و شرب مياه كتير كلها حاجات بسيطة سواء اللي عنده كورونا او اللي معندوش كورونا.

كريم قاسم :

علق الفنان كريم قاسم على أخبار إصابته بفيروس كورونا، قائلا: «‏كنت بفكر أعمل الفيديو من أول ما ظهرت لي أعراض كورونا منذ 14 يوما، ووقت ما عرفت أن عندي كورونا ‏كنت بعمل فيديوهات بس وقفت لأني مكنتش قادر».

وأضاف كريم قاسم عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام : «أولا ‏عايز أشكر الناس اللي بعتت تسأل عليا، ‏أنا فعلا جالي كورونا بس أنا دلوقتي الحمد ‏قاعد في حجر صحي في البيت منذ ثلاثة أسابيع".

وتابع كريم «أول ما عرفت بظهور موضوع كورونا، كنت خايف عشان عايش مع والدي عنده 79‏، وأنا كأي شخص مضطر إني أنزل لشغلي، وكنت بحاول اخذ احتياطاتي، ‏لحد اللحظة دي أنا معرفش إزاي جالي ‏كورونا، أفضل حابس نفسي في البيت بعد ما أخلص ‏تصوير لأكثر من أسبوعين».