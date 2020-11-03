بطل الفيلم: توقعت حصول ستاشر على السعفة الذهبية من مهرجان كان

وقال سيف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "أكدت للمخرج شعورى بفوز الفيلم، حيث كنت واثقا من ذلك دون سبب معين، ولكن ظروف اختياري للتمثيل به، ومشاركته بالمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بالمهرجان الفرنسي، كلها كانت مؤشرات على فوزه، وهو إنجاز غير المسبوق في السينما المصرية".
كان الفيلم قد حقق إنجازًا عالميًا للسينما المصرية بفوزه بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي، وتوج بجائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.
ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى في أيا من أقسام المهرجان بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.
كان الفيلم حصل من قبل علي جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، لتصبح هذه هي رابع جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة و الثلاثين و يعتبر مهرجان نامور هو الأهم في بلجيكا و من أهم المهرجانات الفرانكفونية في أوروبا.
الفيلم من إنتاج "فيج ليف ستوديو" للمنتجين محمد تيمور ومارك لطفي، ويشاركهم أحمد زيان والفرنسي مارتن جيروم.
كان الفيلم قد حقق إنجازًا عالميًا للسينما المصرية بفوزه بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي، وتوج بجائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.
ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى في أيا من أقسام المهرجان بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.
كان الفيلم حصل من قبل علي جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، لتصبح هذه هي رابع جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة و الثلاثين و يعتبر مهرجان نامور هو الأهم في بلجيكا و من أهم المهرجانات الفرانكفونية في أوروبا.
الفيلم من إنتاج "فيج ليف ستوديو" للمنتجين محمد تيمور ومارك لطفي، ويشاركهم أحمد زيان والفرنسي مارتن جيروم.
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