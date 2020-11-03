أخبار الفن.. هل قبلت درة لقب الزوجة الثانية؟.. وتوم كروز يصور مشاهد أكشن من سلسلة Mission Impossible

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد عددا من الأخبار المهمة علي مدار اليوم، نستعرضها في الآتي.

حسمت الفنانة التونسية درة الجدل المثار حول زواجها من رجل متزوج وهو رجل الأعمال هاني سعد، بعد تعرضها لهجوم كبير من قبل جمهورها عقب تصريح زوجة زوجها الأولى منة هشام أنها لم تنفصل عنه أمس الاثنين بالتزامن مع حفل زفاف درة وهاني سعد.

وقالت درة في تسجيل صوتي لإذاعة تونسية إن زوجها مطلق واختار أن يستكمل حياته معها معقبة: كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجل يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له لأننا نحب بعضنا... وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي وشكرا لكل من فرح لي".

واختارت الفنانة درة، فستانا من تصميم اللبناني زهير مراد، وبلغت قيمة الفستان 3205 دولارات، وذلك خلال عرضه بأحد مواقع الأزياء الشهيرة وهو ما يعادل 48 ألف جنيه.

شوهد النجم العالمي توم كروز أثناء تصوير مشاهد جديدة من الجزء السابع ضمن سلسلة افلام Mission Impossible ، بعد توقف تصوير لبضعة أيام عقب اكتشاف إصابة احدى العاملين في فريق العمل بفيروس كورونا.

وظهر توم كروز في الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية وهو يقفز ويصور مشاهد أكشن صعبة في احدى المناطق الساحلية الايطالية.

وكشفت وكالة ناسا الفضائية عن موعد رحلة النجم العالمي توم كروز الى الفضاء من أجل تصوير فيلمه الجديد، مشيرة إلى أن الرحلة ستنطلق في أكتوبر 2021.

تعيش الممثلة الأمريكية آمبر هيرد فرحة كبيرة بعد انتصارها على طليقها النجم العالمي جوني ديب في قضية التشهير التي رفعها ضدها وضد صحيفة "ذا صن" البريطانية، التي اتهمته بالتعدي عليها ضرب.

وظهرت آمبر هيرد وهي تحتضن أصدقاءها وأفراد عائلتها فور وصولها منزلها في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بعد طي صفحة القضية والحكم ببراءتها في المحاكم البريطانية.

ورفع جوني ديب دعوى قضائية ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية ورئيس تحريرها بعدما وصفوه بالزوج الخافق في مقال رأي، وأنه تعدى بالضرب على زوجته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بسبب إدمانه المخدرات.

نشر الفنان أحمد أمين صورة له مع أبطال فيلم ما وراء الطبيعة، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق أحمد أمين قائلا: " من اليوم الإعلامي لمسلسل ما وراء الطبيعة."

حيث إن مسلسل ما وراء الطبيعة تدور أحداثه حول رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته، إذ تبدأ القصّة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة.