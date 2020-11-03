مبروك لأختي الصغيرة.. هند عبد الحليم تهنئ درة بعقد قرانها

هنأت الفنانة هند عبد الحليم الفنانة درة على عقد قرانها على رجل الأعمال هانى سعد ونشرت عدة صور لها معهما وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".

وعلقت هند قائلة: "مبروك يا دودو ، بتمنالك كل التوفيق في حياتك الجديده وآتمني انه يحققلك الفرح والسعادة. ألف مبروك أختي الصغيرة".

وعقدت الفنانة درة أمس، الاثنين، عقد قرانها على رجل الأعمال هانى سعد فى الجونة بمحافظة البحر الأحمر، بحضور عدد من الفنانين والمبدعين والمقربين.

وكشفت عن وجود قصة حب تجمع بينها ومهندس الديكور هاني سعد بدأت منذ شهر يناير الماضي، بعدما ظهرا في عيد ميلادها الذي حضره العديد من المشاهير.

وظهرت درة مجددًا مع سعد في شهر مارس الماضي بعدما نشرا عدة صور من داخل سيارته.

وتداول نشطاء على السوشيال ميديا رسالة رومانسية منه إليها على "إنستجرام"، جاء فيها: "افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش".

وتسبب تعليق سعد الرومانسي على منشور نشرته درة في تكرار أخبار اقتراب زواجهما.

ونقلت تقارير عن مقربين من الفنانة التونسية أنها كانت تخطط للزواج من مهندس الديكور المصري في شهر أبريل الماضي، إلا أنه تم تأجيل كل المخططات بسبب جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار المرض.

وكانت درة شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط سوف تعلن عن هذا الأمر