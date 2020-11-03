أحمد الكعبي : دور الإعلام تكوين صورة حقيقية عن الواقع وأكبر تحد عدم وجود قاعدة بيانات

من هاو للتعليق الرياضي إلى محترف آسيوي

كتب ـ عبدالعزيز الزدجالي

مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، واغتنام الفرص بحاجة إلى الجاهزية التامة، بناء على هذه المقومات رسم المعلق ومقدم البرامج الرياضية أحمد الكعبي مساره الإعلامي والمهني، حتى بات اليوم نموذجا للشاب العماني المثابر، وحصد (الكعبي) في مشواره الاعلامي تمكن من حصد العديد من الجوائز المحلية والدولية، حيث ذكر أن ذلك شيء مشرف ومحفز، الا انه في الوقت ذاته يضعك تحت الضغط، لتقديم مستويات توازي قيمة تلك الجوائز،حيث يعتز بتكريم معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بعد حصول منتخب السلطنة على كأس الخليج 23 بدولة الكويت.

يقول (الكعبي) عن بداياته في التعليق إنه كان محباً لكرة القدم منذ الصغر، حيث لعب الكرة في سن مبكرة وكان يحب متابعة المباريات والاستماع للمعلقين وما يضيفونه من حضور جميل على مستوى التفاعل والكلمة في تلك المباريات وهو ما دفعه لمحاولة مجاراة ذلك التعليق، فكانت له محاولات بسيطة لا تتعدى محيط المنزل والعائلة حيث لمس منهم الدعم والتشجيع، ولكن المحطة المهمة في مشواره، الوصول لكبينة التعليق والتي جاءت عندما منح شرف التعليق على نهائي بطولة جامعة صحار التي كان ينتمي لها آنذاك، حيث ذاع صيته بامتلاك موهبة التعليق، وبعد الإطراء الذي تلقاه عقب تعليقه العلني الأول، كبر لديه الحلم لتطوير وتنمية ذاته في مجال يعشقه، وبالفعل تمكن من تحقيق هدفه، فكانت البداية الرسمية له بتاريخ 25 مارس 2010، حين علق على مواجهة نادي الشباب والطليعة في بطولة الدوري.

وعن سر نجاح المعلق حمد الكعبي في التوفيق بين التعليق وإعداد وتقديم البرامج الرياضية، ذكر احمد ان السنوات الثلاث التي قضاها في التعليق قبل البدء في تقديم البرامج هي النواة التي ارتكز عليها، فكما هو معلوم بأن التعليق يتطلب الارتجال المتواصل لمدة 90 دقيقة وأكثر وهذا يتطلب المطالعة المكثفة والحضور الذهني وكذلك سرعة البديهة وهنا لم يفوت احمد الفرصة أن يتقدم بالشكر والتقدير إلى سعيد بن تمان العمري مدير قناة عمان الرياضية لمتابعته الدقيقة وتوجيهاته المهمة ودعمه المتواصل للإعلاميين.

وعن المساحة الممنوحة في الإعلام الرياضي، أكد الكعبي بأن المساحة موجودة بشكل واضح جدا، والدليل البرامج التي قدمتها قناة عمان الرياضية حيث تم التطرق خلالها الى مختلف القضايا الرياضية المهمة بمشاركة جميع الأطراف المعنية، فدور الاعلام هو تكوين صورة حقيقية عن الواقع وما يشوبه من منغصات وبالتالي محاولة حلها، فدور الإعلام هو نقل الصورة كما هي وكشف كافة الحيثيات التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة الرياضية.

المعلق حمد كعبي تحدث عن تجربته عندما كان مديراً لدائرة الإعلام بالاتحاد ومنسقاً إعلامياً للمنتخب الوطني الأول خاصة في خليجي 23، اذ وصفها بانها تجربة فريدة من نوعها، حيث علق على الكثير من المباريات للمنتخب الوطني الاول وجاءت الفرصة ليصبح جزءا من المنتخب الوطني ويعيش معه كافة تفاصيل التدريبات والمعسكرات والتحديات التي تواجه اللاعبين والجهاز الفني والإداري ويساهم معه أخيراً في الفوز بخليجي ٢٣، في أمسية ستظل عالقة في ذاكرة الوطن، وذكر أن من أهم مقومات نجاح المعلق هو التحضير الجيد، فيجب على المعلق ان يكون مطلعا بشكل جيد على وضعية الفريقين قبل المباراة وخلال الموسم بشكل عام، فلابد من البحث عن الإحصائيات والأرقام، الا ان التحدي الكبير هو عدم وجود قاعدة بيانات عن منتخباتنا الوطنية وأنديتنا ومسابقاتنا المحلية يمكننا الرجوع اليها.

وحول غياب الجماهير وتأثيرها على المعلق يقول (الكعبي) : ان غياب الجماهير بلا شك سوف يكون له تأثير نسبي على المستوى الفني لدورينا خاصة بعد هذا الغياب الطويل، فالجمهور بالنسبة للاعبين هو المحرك الرئيسي، كما ان غياب الجمهور سيفقد المعلق جزءا مهما جداً من جمالية المباريات، اذ ان المعلق يعيش ويتفاعل مع المباراة بكافة تفاصيلها والجمهور أحد مكونات تلك اللوحة التي يقوم بوصفها، لذا فإن المعلق هو الآخر سوف يفتقد لعنصر مهم وفعال، عليه يجب علينا كمعلقين مضاعفة الجهد في التحضير الجيد لتجاوز هذا التحدي.

الكعبي تحدث أيضا عن محطات عمله خارج السلطنة، فهو عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية وعضو اللجنة الإعلامية بالمجلس الأولمبي الآسيوي، وهذه العضويات أضافت له الكثير، مثل الاستفادة من تجارب وخبرات الاعلاميين والمسؤولين الرياضيين على المستوى الآسيوي ونقلها للسلطنة، بالإضافة لتكوين شبكة علاقات ومعارف مهمة على المستوى الآسيوي والدولي والاقتراب أكثر من طبيعة العمل.

ومن المواقف التي أكسبت الكعبي ثقته واعتزازه بنفسه، أثناء مشاركته في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016 ضمن طاقم اتحاد إذاعات الدول العربية ممثلا لقناة عمان الرياضية، حيث ذكر احمد: لقد كنت مشاركا كمعلق في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، الا انه في احد الايام تعرض مذيع البرنامج المسائي الرئيسي لظرف طارئ ولم يتمكن من الحضور وطلب مني تقديم البرنامج بدلا منه قبل انطلاقته بسبع دقائق تقريبا، ذلك البرنامج كان يقوم بتغطية كافة الأحداث التي جرت في ذلك اليوم ويصل بشكل مباشر الى جميع القنوات العربية المنضوية تحت اتحاد إذاعات الدول العربية، وبالرغم من ضيق الوقت وعدم إلمامي بجميع تفاصيل مواضيع تلك الحلقة الا أنني ولله الحمد نجحت في تقديم حلقة جيدة مما دفع المسؤولين إلى اعتمادي كأحد المذيعين.