ندوة حول مناقب استرجاع الذاكرة في الأيام الأولى للنهضة العمانية المتجددة

نظمتها “العمانية للكتاب والأدباء” احتفالا بالعيد الوطني الـ50 المجيد صور ـ من : عبدالله بن محمد باعلوي:

تزامناً مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخمسين المجيد، بدأت أمس الأول الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تنظمها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة بلجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية خلال شهر نوفمبر والتي تنفذ عبر تطبيق (ZOOM) . وقد بدأت الفعاليات بالندوة التاريخية بعنوان مناقب استرجاع الذاكرة في الأيام الأولى للنهضة العمانية المتجددة والتي نظمها فريق الدراسات التاريخية باللجنة وشارك فيها كل من هلال بن مسعود السنيدي وسليمة بنت عبدالله المشرفية وبإدارة الدكتور محمد بن حمد العريمي حيث قدم هلال السنيدي ورقة عمل بعنوان ( مناقب استرجاع الذاكرة في الأيام الأولى للنهضة العمانية المتجددة ) تناول فيها سبعة محاور بدأها أولاً بميلاد قابوس البطل والمؤسس، ثم بزوغ فجر النهضة، والتطرق لبعض كلمات من النطق السامي وملخص في مناقب المغفور له جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه ، ومآثر الحب المترسخ بين السلطان الراحل وشعبه. فيما قدمت سليمة المشرفية ورقة عمل حملت عنوان ( مسيرة التعليم في النهضة المباركة ) طرحت خلالها أربعة محاور تمثلت في التعليم ما قبل النهضة والاهتمام بتطوير التعليم في الخطط الخمسية وبرنامج محو الأمية والتعليم العالي في ما بعد السبعين . وقد لاقت الندوة إقبالاً كبيراً من الحضور من خلال التطبيق وأتيحت لهم فرص المداخلات والمناقشات المثرية التي جاء مجملها حول وضع التعليم قبل وبعد النهضة المباركة ومناقب السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه.

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