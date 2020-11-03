تداول وثيقة عقد زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسنى

وحمل العقد 3 بنود أساسية، على رأسها قبول الطرفين الزواج من بعضهما البعض، على سنة الله ورسوله، وموافقة الطرف الثاني "العروس" على الزيجة برضا تام، وقبولهما جميع أحكام العقد بما تقضي به الشريعة الإسلامية، وما يترتب عليه من احكام قانونية.
وكانت قررت أسرة العندليب مقاضاة السيدة جانجاه عبد المنعم أخت الراحلة سعاد حسني، بسبب نشرها وثيقة زواج حليم من سعاد، التي تعتبرها عائلة العندليب وثيقة غير صحيحة.
ويذكر ان كشف الإعلامي مفيد فوزي عن علاقة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والسبب وراء عدم إعلانه الزواج من السندريلا .
وقال فوزى خلال حديثه ببرنامج "نظرة" عبر قناة "دوت الخليج" تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن الفن هو سبب عدم إعلان العندليب الزواج من السندريلا.
وتابع أن عبد الحليم حافظ أحب في بداية حياته فتاة غنية، لكن أهلها لم يوافقوا عليه، لافتا إلى أن حب عبد الحليم لسعاد حسنى كان قويا.
وأضاف فوزى، أن عبد الحليم حافظ كان يطلع على السيناريوهات التي تعرض على سعاد حسنى، ويبدى الرأى فيها، وكان يرفض بعضها، وأنه كان يغير غيرة جنونية.
وأكد مفيد فوزى، أن الفنانة سعاد حسنى كانت تستمع إلى عبد الحليم حافظ وكانت تغير من الفنانة ميرفت أمين
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