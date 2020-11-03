عاصي الحلاني: مهرجان الموسيقى العربية مميز لهذه الأسباب

كشف الفنان عاصي الحلاني عما يميز مهرجان الموسيقى العربية الذي أنطلقت فعالياته يوم 1 نوفمبر بدار الأوبرا المصرية عن غيره من المهرجانات.

وقال عاصي الحلاني فى تصريحات لـ "دوت الخليج": "مهرجان الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية مختلف عن كل المهرجانات لأنه يعقد بمصر هوليود الشرق.



وأضاف أن الغناء علي مسرح دار الاوبرا المصرية شرف وفخر وسعادة لأي فنان، مؤكدا أن جمهور المهرجان اكثر من رائع وجميل جدا ويحب الغناء أمامه.



وتشارك 5 دول عربية في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، و هى مصر ، لبنان ، الاردن ، العراق ، تونس.



وتضم الفعاليات 28 حفلا غنائيا وموسيقيا تحتضنها 6 من مسارح الاوبرا هى النافورة ( 10 حفلات ) - معهد الموسيقى العربية ( 3 حفلات ) - الجمهورية ( 4 حفلات ) بالقاهرة ، الى جانب اوبرا الاسكندرية ( 7 حفلات ) واوبرا دمنهور( 4 حفلات ) ، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير.