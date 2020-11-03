لطيفة تحتفل بيوم العلم.. دام عزك يالإمارات

احتفلت الفنانة لطيفة، بيوم العلم الإماراتي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت لطيفة صورة للعلم الإماراتي وعلقت قائلة: "دام عزك يالإمارات يوم العلم يوم العلم الاماراتي"

يوم العلم مناسبة وطنية تحتفل بها الإمارات العربية المتحدة، في الثالث من نوفمبر من كل عام، منذ أن أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منذ عام 2013.

وتجسد هذه المناسبة مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخا لصورة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم نموذج على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن.