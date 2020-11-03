أحمد زعيم مفاجأة الحلقة الأخيرة من مسلسل "الوجه الآخر"

يشارك المطرب الشاب احمد زعيم بأغنية "تعالى فى حضن ابوك" فى الحلقة الاخيرة من مسلسل "الوجه الآخر" والتي تُختم بها المسلسل غدًا فى قالب من الدراما والشجن.

أغنية "تعالى فى حضن أبوك" من كلمات احمد عرفان والحان احمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى. "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

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