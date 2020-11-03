بـ قبعة ونظارة.. ماجد المصري يشعل إنستجرام بإطلالة كاجوال.. شاهد

نشر الفنان ماجد المصري صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهر ماجد المصري في الصورة بإطلالة كاجول ونظارة شمس وقبعة انيقة نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات". يذكر أن آخر أعمال ماجد المصري مسلسل "الوجه الآخر" الذي يناقش العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى. "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.



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