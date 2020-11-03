أول تعليق لـ درة على جدل عدم طلاق عريسها لزوجته الأولى..تسجيل صوتي

درة الفنانة التونسية قررت الرد على الأنباء المتداولة حول زواجها من رجل متزوج من أخرى، وهو المهندس ورجل الأعمال هاني سعد، واللذان احتفلا أمس الإثنين، بزفافهما وسط عدد كبير من النجوم.

درة تحسم الجدل حول زواجها من رجل متزوج بأخرى

درة قررت حسم الجدل بعد انتشار تدوينة للسيدة منة هشام الزوجة الأولى لهاني سعد، والتي أكدت فيها أنها لم تنفصل عن هاني حتى الآن، نافية كل ما تردد مؤخرًا عن طلاقهما، قبل زواجه من الفنانة درة، وهو ما جعل الأخيرة حريصة على توضيح الأمر من جانبها، لوسائل الإعلام.

درة نفت كل ما تردد في الساعات القليلة الماضية، حول أنها اختارت أن تكون الزوجة الثانية، وقال في تسجيل صوتي بثته إذاعة موزاييك إف إم، وفي البداية وجهت الشكر لكل من هنأها بزواجها، وأكدت أن هناك من يصطاد في الماء العكر وحاول ترويج مثل هذه الأخبار تزامنًا مع حفل زفافها بمدينة الجونة المصرية.

درة في أول تصريح لها بعد الزواج: "ارتبطت برجل مطلق"

درة أضافت في رسالتها التي حرصت أن تسجلها باللهجة التونسية: "أشكر كل من بارك لي وفرح لي.. كنت أتمنى كل أصحابي من تونس يكونوا موجودين لكن للأسف الظروف الصحية صعبة، وظروف كورونا وهكذا.. وحبيت أأكد أني مرتبطة برجل مطلق اختار يعاود حياته معايا".

وتابعت درة: "أقول لمن يروجون الإشاعات ويصطادون في الماء العكر ربي يهديهم.. كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة، يعيشها هو ويعرفها هو.. وأنا اخترت رجل يحبني ونحبه، والزواج هو الطريق المشروع والطبيعي اللي ربي وجهنا له لأننا نحب بعضنا".

وتمنت الفنانة التونسية في رسالتها، أن يتوقف الجميع عن إطلاق الشائعات حولها، أو التحدث عن حياتها الخاصة، بعد زواجها من المهندس هاني سعد.

تدوينة مثيرة للجدل من زوجة هاني سعد الأولى تزامنًا مع زفافه على درة

وبالرغم من أن تصريحات درة جاءت متناقضة مع ما صرحت به الزوجة الأولى لهاني سعد، إلا أن الجمهور تداول التصريح على نطاق واسع وأشاد البعض بكونها حرصت على توضيح الأمر سريعًا، ونفي كل الشائعات حول زواجها.

الجدير بالذكر أن درة التونسية احتفلت بزواجها في أحد فنادق مدينة الجونة المصرية بالغردقة، وسط حضور عدد كبير من النجوم منهم آسر ياسين وخالد الصاوي وأحمد السقا ويسرا وغادة عادل وإلهام شاهين وعمرو يوسف وكندة علوش وحنان مطاوع ودنيا سمير غانم ورامي رضوان وشريف رمزي وريهام أيمن وتامر حبيب وإنجي علي وبشرى والمطرب أبو وكاملة أبو ذكري وغيرهم.