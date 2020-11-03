شام الذهبي تُلطّف الأجواء بين والدتها أصالة وياسمين صبري بهذا التصرف

شام الذهبي يبدو بأنها تحاول تلطيف الأجواء بين والدتها أصالة نصري وياسمين صبري بعد الموقف الأخير الذي سخرت فيه المطربة السورية من تصريحات الأخيرة حول فيروس كوورنا، وقامت شام الذهبي بإهداء ياسمين صبري هدية غير متوقعة تعبيراً عن محبتها لها.

شام الذهبي تهدي ياسمين صبري باقة ورود

وفي التفاصيل، فإن الفنانة المصرية ياسمين صبري، شاركت متابعيها عبر خاصية "ستوري" على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، بصورة أظهرت من خلالها تلقيها هدية من شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة.

وجاءت الهدية عبارة عن باقة ورد كبيرة تم تزيينها بصورة لياسمين صبري بإطلالتها بالفستان الأزرق الذي ارتدته في مهرجان الجونة، كما قدمت مع الورود علبة شوكولاتة ثم أرفقت شام الهدية برسالة كتبتها بخط يدها عبرت فيها عن مدى محبتها لياسمين ووصفتها بأنها النجمة اللامعة.

وقالت شام الذهبي في رسالتها لياسمين صبري: "إلى ياسمين الجميلة، بريقك آت من داخلك لأنك جميلة من الداخل والخارج وتمتلكين عقلاً نظيفاً وقلباً صافياً وروحاً قيمة. أحبك إلى مالا نهاية يا نجمتي اللامعة".

وفسر المتابعين هذا الإهتمام من شام الذهبي بياسمين صبري واهدائها لها باقة الورود محاولة منها لترطيب الأجواء بين الأخيرة وبين والدتها الفنانة السورية أصالة نصري التي كانت قد سخرت من تصريحات الفنانة المصرية الأخيرة حول فيروس كورونا إذ كررت أصالة ما قالته ياسمين في هذا السياق خلال لقاء أُجري معها ضمن حلقة من برنامج Trending على شاشة mbc4 بالقول: "اللي ياخذه ياخذه والبقاء للأقوى".

تصريحات ياسمين صبري حول كورونا

ياسمين صبري كانت قد أثارت ضجة كبيرة بمجموعة من التصريحات لها على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، ومن بينها تصريحها حول فيروس كورونا، والذي عرضها لموجة من السخرية واتهامات لها بالإستهتار بالمرضى وعدم مراعاة مشاعرهم.

وقالت ياسمين حينها خلال لقائها فى برنامج “mbc trending رداً على مخاوفها حول فيروس كورونا: " أنا مش ببقى مهووسة، أنا بكمل حياتي بشكل طبيعي، ممكن يكون الفيروس جالنا وراح لأنه بديهي أكيد جاء للعالم كله واللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل والبقاء للأقوى".