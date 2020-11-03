تصرفات كسرت درة التونسية من خلالها المألوف في حفل زفافها..بالصور والفيديو

حفل زفاف درة التونسية وهاني سعد ما يزال الحدث الأبرز على الساحة الفنية في الـ 24 ساعة الماضية، فيما توقف الجمهور عن العديد من تصرفات العروس درة التونسية والتي كسرت بها التقاليد في حفلات الزفاف الرائجة، ولاقت درة اهتماما كبيراً من الجمهور الذي تناقل لها العديد من اللقطات الملفتة من حفل زفافها في الجونة الذي حضره عدد كبير من النجوم رغم ازمة انتشار كورونا.

نستعرض معكم العديد من اللقطات التي كسرت فيها درة التونسية التقليد في حفل زفافها:

وصلات رقص متعددة لدرة التونسية في حفل زفافها

الفنانة درة التونسية بدت بغاية الحيوية والمرح في حفل زواجها حيث لم تهدأ من الرقص والتمايل طيلة حفل زفافها خارقة ذلك بعض التقاليد التي تكتفي فيها العروس بالرقصة الرومانسية فقط مع عريسها.

وتناقل رواد السوشيال ميديا العديد من مقاطع الرقص لها والتي خطفت فيها الأنظار سواء مع عريسها رجل الأعمال هاني سعد او مع عدد من النجوم الحاضرين، بينما كان المقطع الأكثر تداولاً اثناء رقصة لها على طريقة الباليه بشكل رومانسي .

إطلالة درة التونسية بفستاني زفاف

درة التونسية كسرت تقليد اطلالة العروس السائدة بفستان واحد أبيض في حفل زواجها، ففاجأت الجميع بإطلالتها بفستاني زفاف تميّز كل منهما بطابع خاص. الأولى جاء بقصّة ملكية مع الطبقة المنفوشة الواسعة وهو من تصميم زهير مراد، اما فستانها الثاني فجاء بقصّة أكثر حيوية ساعدتها على التحرك والرقص بحرية وهو من تصميم مهند كوجاك Kojak Studio وتميّز بقصته القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف.

ارتدائها الحذاء الرياضي

ما لفت الأنظار ايضا لإطلالة درة التونسية في حفل زفاف هو انتعالها مع فستانها الثاني حذاء رياضي بدلاً من حذاء بكعب عالي كما هو متعارف عليه في الإطلالات الكلاسيكية والتقليدية للعرائس، وجاء اختيار ارتدائها للحذاء الرياضي ملفتاً ومتماشياً مع شخصيتها الحيوية خاصة بكونها رقصّت كثيرا وتمايلت طيلة حفل الزفاف، ما جنبّها من آلام القدم الناتجة عن الكعب العالي.

اعتمادها على الأغاني المسجّلة

معظم نجمات الفن يلجأن في حفلات زفافهن الى الإستعانة بأشهر المطربين لإحياء هذه المناسبة السعيدة، إلا أن درة التونسية فضّلت كسر هذا التقليد من خلال اختيار مجموعة أغاني مسجلة لأشهر الفنانين في الوطن العربي كما استعانت بأحدث الأغاني الرائجة على غرار أغنية حسين الجسمي "بالنبط العريض" وغيرها.

غياب صور عائلة درة التونسية عن الزفاف

رغم انتشار صور العديد من النجوم برفقة درة التونسية في لقطات من حفل زفافها، إلا ان الجمهور لاحظ غياب أفراد أسرة العروس بينما رجح البعض بأنهم حضروا الحفل لكن لم يتم تداول صوراً لهم على السوشيال ميديا، بينما برر آخرون غيابهم لصعوبة التنقل والسفر من تونس الى مصر في ظل أزمة انتشار كورورنا.

وكانت درة قد أعلنت امس زواجها من هاني سعد بتدوينة على مواقع التواصل قالت بها:"الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا..ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان"، وأكدت بذلك الأخبار والتكهنات المتداولة في الفترة الأخيرة حول ارتباطها بهاني سعد، واستعدادها للزفاف في الجونة بالتزامن مع مهرجان الجونة، قبل ان تحتفل بزواجها بعد أيام قليلة من انتهاء المهرجان.