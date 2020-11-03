5 نجوم يحتفلون بـ يوم العلم الإماراتي على طريقتهم..حسين الجسمي وأحلام الأبرز

يوم العلم الإماراتي الذي يوافق الثالث من شهر نوفمبر من كل عام، حرص على الاحتفال به هذا العام، عدد كبير من النجوم الذين تشاركوا مع متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، برسائل وصور وفيديوهات مميزة، من أجل إحياء هذه المناسبة، ومن بينهم حسين الجسمي وبلقيس وأحلام وحبيب غلوم وآخرين

أحلام

كان في مقدمة النجوم الذين احتفلوا بيوم العلم الإماراتي، الفنانة أحلام التي كتبت عبر حسابها على تويتر: "في يوم العلم نحتفي برمز وحدتنا وسيادتنا، وتصدح الحناجر بحب الوطن والفخر بقيادته.. بقلوب متحدة ونابضة بحبه، نقف لتحية علم الدولة مستشعرين جهود القائد المؤسس لبناء دولة حديثة شامخة اقترنت رايتها دائما بالخير والعطاء والتسامح.. سنظل لها أوفياء نثابر لأجلها ونغرس حبها في الأجيال".

كما تابعت في تغريدة أخرى: "تحت رايةٍ خفّاقة توحدنا بفخرٍ واعتزاز.. دام الأمان وعاش العَلَم يا إماراتنا"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها الذين هنأوها وهنأوا شعب الإمارات بيوم العلم.

حسين الجسمي

حسين الجسمي حرص أيضًا على تهنئة شعب الإمارات بيوم العلم، حيث نشر عبر حسابه على تويتر صورة له ظهر فيها وهو يقبل علم الإمارات، وعلق عليه: "نفخر ونعتز بعلمنا، راية العز والمجد والفخر والعزم".

بلقيس وعيضة المنهالي

الفنانة بلقيس نشرت أيضًا تغريدة عبر تويتر عبارة عن صورة معبرة عن يوم العلم الإماراتي، وأرفقتها بتعليق: "يوم العلم سنرفعه عاليا دوما ليبقى شامخًا"، كذلك نشر الفنان عيضة المنهالي النشيد الوطني الإماراتي بصوته، عبر حسابه على انستجرام، ولاقى تفاعل كبير من جمهوره، الذين هنأوه أيضًا بهذا اليوم.

حبيب غلوم

الفنان حبيب غلوم نشر أيضًا مجموعة فيديوهات عبر خاصة القصص القصيرة على انستجرام، وثق فيها احتفال المجمع السكني الذي يعيش فيه، بيوم العلم الإماراتي، ولحظة رفع الراية اليوم داخل المجمع.

وعبر حبيب غلوم بسعادته البالغة بالاحتفال بيوم العلم، كما أشاد بجهود جيرانه في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا، خلال احتفالهم بهذا اليوم.

ومن المعروف أن يوم العلم مناسبة وطنية تحتفل بها الإمارات العربية المتحدة في الثالث من نوفمبر من كل عام، منذ أن أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي منذ عام 2013.