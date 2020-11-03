4 معلومات عن مسلسل مي عز الدين الجديد "خيط حرير" بعد عرض أولى حلقاته

مي عز الدين تصدر اسمها منصات البحث على الإنترنت مع عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "خيط حرير" مساء أمس الإثنين، والذي تنافس به في موسم ما بعد شهر رمضان، لعام 2020.

تفاصيل مسلسل "خيط حرير" لـ مي عز الدين

مسلسل مي عز الدين الجديد لاقى اهتمام الجمهور بعد بدء عرضه بالأمس عبر شاشة ON E المصرية، وتداول عدد من جمهورها مقاطع منه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهنأها بعض من زملائها على عودتها مجددًا للمنافسة الدرامية من جديد.

وبالرغم من أن الفنانة المصرية اعتادت أن تنافس بأعمالها الدرامية في شهر رمضان من كل عام، إلا أنها كسرت تلك العادة هذا العام لأول مرة منذ سنوات طويلة، وذلك في ظل الظروف المحيطة وانتشار فيروس كورونا، فلم تستطع الانتهاء من تصوير مسلسل "خيط حرير" قبل رمضان، فقرر صناع العمل تأجيل عرضه إلى خارج الموسم.

أحداث مشوقة في أولى حلقات "خيط حرير"

الحلقة الأولى من المسلسل تحدثت عن "مسك" التي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين، ووالدتها "حنان سليمان"، حيث تبحث الأولى عن عمل في إحدى الشركات الكبرى، ظهرت خلال الحلقة ايضًا الخلافات الأسرية بين نيكولا معوض ووالدته التي تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر -التي سيدو أنها ستصبح على خلاف أيضًا مع بطلة العمل-، وبين زوجته التي تجسدها مي سليم، تزامنًا مع أن شركته الخاصة تعرضت لخسارة مالية تسببت في إفلاسها، وذلك في إطار تشويقي.

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه في 35 حلقة ويشارك في بطولته مع مي عز الدين كل من محمود عبد المغني وسوسن بدر ونيكولا معوض ومي سليم وهنادي مهنى ومحمد سليمان وصفاء الطوخي ومحمد علي رزق وولاء الشريف وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان وأحمد صيام، وغيرهم، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

موعد عرض "خيط حرير"

ويعرض مسلسل "خيط حرير" يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء عبر شاشة ON E، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر عبر شاشة ON دراما.

الجدير بالذكر أن علقت على مسلسلها الجديد في مداخلة هاتفية لها مع برنامج "MBC Trending" وقالت: "وحشتوني ويارب ان شاء الله المسلسل يعجبكم، المسلسل اجتماعي بس محتاج تركيز شوية في المشاهدة، بشكر كل النجوم اللي اتشرفت بالشغل معاهم في المسلسل".

كما عبرت عن سعادتها بالعمل مرة أخرى مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك والمخرج إبراهيم فخر، وكشفت عن ارتياحها للعمل معهما بسبب احترافيتهما.