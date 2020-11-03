نجوم كشفوا عن صور أبنائهم لأول مرة مؤخرا بينهم سلمى رشيد وألين وطفة

قرر عدد من النجوم في الفترة الأخيرة الكشف عن صور أبنائهم بعدما أخفوها عن الجمهور سابقاً، والتحقوا بالتالي بقائمة النجوم الذين يحرصون على مشاركة متابعيهم بلقطات عائلية لهم بشكل طبيعي من دون تمويه الصور وملامح أطفالهم وكان أحدثهم كل من ألين وطفة وسلمى رشيد وباسل خياط وريم السعيدي.

سلمى رشيد تنشر صور جديدة لطفلها

للمرة الثانية في فترة أسبوعين، تنشر الفنانة المغربية سلمى رشيد صورة جديدة لطفلها الأول يانيس الذي أتم عامه الأول مؤخرا.

وظهرت سلمى رشيد وهي تجلس داخل منزلها وتحمل طفلها الصغير الذي بدا وسيماً، وشبهه الجمهور لوالدته، وتغزلوا بجماله وملامحه البريئة.

الين وطفة تكشف لأول مرة عن ملامح ابنتها

الإعلامية ألين وطفا كشفت اليوم ولأول مرة عن صورة طفلتها "لامار" حيث ظهرت الطفلة بملامحها الواضحة بعدما كانت تحرص ألين على تمويه وجه صغيرتها واخفائه عن الجمهور.

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وكانت الين وطفا قد أعلنت رسمياً عن حملها في أكتوبر 2019 وهي متزوجة من خالد المولى.

ريم السعيدي بصور عائلية مع طفلتها الثانية

عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي قررت من جهتها الكشف عن الملامح الواضحة لإبنتها الثانية آيا صوفيا التي رزقت بها في بداية عام 2020 من زوجها الإعلامي اللبناني وسام بريدي.

ونشرت ريم السعيدي في الفترة الماضية مجموعة صور عبر حسابها على "انستجرام" تظهر فيها بصحبة ابنتها الصغرى آيا صوفيا الى جانب زوجها وسام بريدي وابنتهما الكبرى، وبدت الصغيرة بأنها نسخة عن والدتها، بينما رأى آخرون بأنها تشبه والدها.

باسل خياط ينشر صورة ابنته ايزابيلا

الفنان السوري باسل خياط، فاجأ الجمهور قبل حوالي اسبوعين بنشره لأول مرة صورة لإبنته الثانية (إيزابيلا) والتي يحرص على إخفائها عن السوشيال ميديا منذ ميلادها بمونتريال عام 2018.

وظهرت الطفلة بلقطات طريفة مع والدها الذي كان يدللها وبدت ملامحها واضحة في ظل انقسام الجمهور حول شبه الطفلة، فمنهم من اعتبر بأنها نسخة عن والدها، بينما رأى آخرون بأنها تشبه والدتها ناهد زيدان بشكل ملفت.