تعرف على نتيجة تحليل كورونا لنجل أصالة

أعلن نجل الفنانة السورية أصالة عن نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاص به، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.



ونشر خالد الذهبي صورة من نتيجة التحليل التى ظهرت فيها سلبية المسحة، وعلق عليها:"الحمدلله".



يذكر أن اصالة قد وجهت رسالة لابنها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



ونشرت صورة لها برفقته وعلقت قائلة : أشياء بسيطة مجموعها أنا .. كون قريبه روحًا وكيان .. ورده بشَعري ..أكله أعملها كلّ يوم لعيلتي ..أشعل شمعي .. رتّب غرفة قعدتي .. أحكي مع أصحابي .. غنّي متل مابدّي .. أحضن حنّ ماأتعب منّ إنّي كتير بهتمّ



و تابعت : وأحلى هديه إجتني بهالسنه الكبيسة الّلي أنا كمان شفت غرايبها أكتر منّ غيري إنّي ماأزعل منّ شي ولا على أيّ شي .. وما أظلم حزني لأنّه ممكن يكون فيه كلّ الفرح .. حضن سندي بيطمنّي وبوسه من ولادي بتزيّن دنيتي .. نهاركم سعيد حبايبي