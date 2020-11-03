اليوم .. طرح كليب دقي يا مزيكا لـ رامي عياش

طرح اليوم فيديو كليب "دقى يا مزيكا" للبوب ستار رامى عياش على اليوتيوب، وعلى محطات الراديو.

يذكر ان الأغنية قام بغنائها رامى لأول مرة في حفلى افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي الرابع وكانت المفاجأة هى ظهور المهندسين نجيب ساويرس وسميح ساويرس لأول مرة فى الكليب ومشاركة عدد كبير من النجوم هم يسرا وليلي علوي وبشري وأروي جوده وأمينه خليل وجمال سليمان ومحمد فراج وباسل خياط وتارا عماد وإنجي المقدم ورايا أبي راشد وهيلدا خليفه وسلمي أبو ضيف وباسل الزارو.

أغنية "دقى يا مزيكا" انتاج مشترك بين شركة مزيكا وشركة جى دبليو تى انترتينمنت، ومن كلمات منة القيعى وألحان عبد الرحمن رشدى وتوزيع موسيقي نابلسي، واخراج مريم الباجورى وتنفيذ الفيديو شركة كاي او برودكشن.. وقد توجه المطرب رامى عياش، بالشكر إلى كل من شارك في العمل من الفنانين.. وكتب رامى، عبر حسابه بموقع تويتر:" فخور بإحياء مهرجان الختام في الجونة هذا المساء وللمرة الثانية بعد نجاح اغنية دقي يا مزيكا وأشكر كل من شارك بهذا العمل الرائع من ممثلين وفنانين، وأخص بالشكر شركة "مزيكا" التى كان لها الدور الأكبر لإنجاح هذا العمل.



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