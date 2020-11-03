بإطلالة جريئة.. نوال الزغبي تثير الجدل بفستان أسود جلد

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت نوال الزغبي بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان أسود جلد قصير، مكشوف من منطقة الصدر والظهر، وأما من الناحية الجمالية اعتمدت نوال الزغبي على وضع المكياج الصارخ، حيث استخدمت اللون البني في الشفاه، والأيشادو، مع وضع الكحل الأسود داخل العين.
وتركت نوال خصلات شعرها الذهبي منسدلا على كتفيها مما أبرز عن أنوثتها، ولم تتكلف نوال الزغبي في ارتداء الاكسسوارات، فاكتفت بارتداء حلق في الأذن، وعلقت علي الصورة قائلة "بمجرد أن تتعلم كيف تصنع سعادتك ... لا يمكن لأحد أن يأخذها منك"
وعلى جانب آخر حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.
أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، ألحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.
كانت نوال الزغبي، روجت لأغنيتها الجديدة «القوية» قبل أيام، شوقت جمهورها لموعد طرحها الذي أكدت على أنه بات قريبًا، ونشرت صورًا من بوسترات الأغنية.
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