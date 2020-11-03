خالد النبوي يحتفل بعيد ميلاد نجله زياد .. صور

حرص الفنان خالد النبوي علي تهنئة نجلة زياد بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ونشر خالد النبوي مجموعة من الصور بصحبة نجلة وعلق عليها قائلا: "12 عاما من المرح عيد ميلاد زياد" نالت إعجاب متابعيه.

من ناحية أخرى، نشر الفنان خالد النبوى صورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد "قمر 14"، الذي تعاقد على بطولته مؤخرا والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كانت آخر أعمال النجم خالد النبوى الدرامية مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عُرض مؤخرًا ولاقى نجاحا كبيرا.



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