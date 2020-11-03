سأتذكرك حتى ألقاك .. الكينج محمد منير يودع هاني ثابت بكلمات مؤثرة.. شاهد

بكلمات مؤثرة ودع الكينج محمد منير صديقه رجل الأعمال هاني ثابت صاحب شركة سونار للانتاج الغنائي والموسيقي. وكتب الكينج محمد منير عبر صفحاته علي مواقع التواصل فيس بوك وتويتر كلمات لرثاء صديقة فقال:في كنسية قصر الدوبارة بجارن سيتي سأودع صديق العمر وشقيقي هاني البير ثابت إلي مثواه الأخير ...هل تعرف يا هاني كيف سأفقدك سأظل حتي لقاءنا أتذكرك واذكرك ... بيننا عمر جميل وقدمنا معا أغاني خالدة لمصرنا التي نعشقها.. وكان هاني ثابت قد انتج للنجم محمد منير ٦ البومات علموني عنيكي 1977 بنتولد 1978 شبابيك 1981 وحقق اعلي مبيعات في مصر حتي الآن أتكلمي 1983 بريء 1986 وسط الدايرة 1987

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