إنتاج 1994.. إعادة عرض فيلم حرب الفراولة في السينما.. تفاصيل

يعرض فيلم حرب الفراولة في سينما زاوية بوسط البلد يوم 8 نوفمبر الساعة 7 مساءً.
الفيلم من إنتاج سنة 1994 للمخرج خيري بشارة، ويقدم في إطار برنامج علامات سينمائية (مخرجين مصريين ١٩٥٠ - ١٩٩٠).
العرض ضمن سلسلة علامات سينمائية تحت عنوان مخرجين مصريين (١٩٥٠ - ١٩٩٠)، تجربة تأخذنا عبر أبرز المخرجيين الذين تركوا لنا بصمتهم في صناعة الأفلام المصرية.
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