إنتاج 1994.. إعادة عرض فيلم حرب الفراولة في السينما.. تفاصيل

يعرض فيلم حرب الفراولة في سينما زاوية بوسط البلد يوم 8 نوفمبر الساعة 7 مساءً.

الفيلم من إنتاج سنة 1994 للمخرج خيري بشارة، ويقدم في إطار برنامج علامات سينمائية (مخرجين مصريين ١٩٥٠ - ١٩٩٠).

ويأتي العرض في محاولة لإثراء برنامج زاوية، نقدم هذا العام نوعية جديدة من برمجة الأفلام في شكل سلسلة من العروض تمتد طوال السنة، يعرض كل فيلم في السلسلة مرة واحدة كل شهر.

العرض ضمن سلسلة علامات سينمائية تحت عنوان مخرجين مصريين (١٩٥٠ - ١٩٩٠)، تجربة تأخذنا عبر أبرز المخرجيين الذين تركوا لنا بصمتهم في صناعة الأفلام المصرية.