البداية عندنا نشرت ندى صورة لها من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة: لتتلقى تعليقا من أحد المتابعين يقول: ان شاء الله ربنا يبتليكى بمرض خبيث...، إلا أن ندى ردت: شكرا أتمنالك كل خير وسعادة.
وظهر في خلفية الفيديو مصحف بجانبه قلادة صليب، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل في التعليقات باحثين عن تفسير لوجود الاثنين معًا في الوقت ذاته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم حاد على ندى موسى بسبب صورة.. تتصدر التريند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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