هاني رمزي يعتذر للجمهور الليبي.. تفاصيل

أعتذر الفنان هاني رمزي للجمهور الليبي، وذلك بعد أن هاجمهوه بشده عندما أعلن عن اسم فيلمه الجديد "عمر المحتار" واعتبروه إسقاطًا على البطل الليبى عمر المختار الذى حارب الاحتلال الإيطالى .



وكتب هاني عبر حسابه على فيسبوك:"أعتذر لكل اللى فهم أننا نقصد السخريه من رمز من رموز الوطن العربى عمر المختار"، مؤكدا أن "الفيلم ليس له علاقه به ونحن صناع الفيلم شاغلنا هو إسعاد الناس وليس الأساءه لأحد ولذلك سنقوم بتغير أسم الفيلم وأسف لما حدث وأرجو قبول إعتذارى".



وعلى الجانب الاخر كان قد نشر الفنان هانى رمزى صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



وظهر هاني رمزي فى الصورة من خلال حفل الجونة برفقة الفنان خالد الصاوى وهو يهنئه على تكريمه فى المهرجان.



اقرأ ايضا:



خالد الصاوي: احترفت التمثيل فى سن الـ40.. نبيلة عبيد ساعدتنى على الشغل



وكتب معلقا على الصورة: "ألف مبروك لأخويا خالد الصاوى على تكريمه بمهرجان الجونة السينمائي وتستاهل اكتر يا صاحبى".

