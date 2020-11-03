مريم نعوم تتحدث عن مسلسل نمرة اتنين

وقالت الكاتبة مريم نعوم أن الاشتراك في مشروع فيه عدد كبير من الكتّاب والمخرجين مغامرة جديدة ولطيفة، وهي بمثابة كتابة أفلام متوسطة الطول وسط مجموعة كبيرة من المبدعين، ضمن تركيبة مختلفة ووسط الشكل التقليدي للمسلسلات".

وأكدت أن مجتمعنا وتفاصيله هما مصدر الإلهام الأول في كتاباتها عامة وفي "نمرة اتنين" خاصة، وأضافت: "شاركت بثلاث قصص في هذا المشروع، ولكل منها خصوصيتها: قصّتان مبنيتان على أفكار مصمّم المشروع، وقصة من تأليفي.

وتابعت أن الجامع المشترك في هذه القصص أنها تتمحور حول العلاقات بين الرجل والمرأة في مجتمعنا، في الوقت الحاضر.