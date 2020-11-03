وأكدت أن مجتمعنا وتفاصيله هما مصدر الإلهام الأول في كتاباتها عامة وفي "نمرة اتنين" خاصة، وأضافت: "شاركت بثلاث قصص في هذا المشروع، ولكل منها خصوصيتها: قصّتان مبنيتان على أفكار مصمّم المشروع، وقصة من تأليفي.
وتابعت أن الجامع المشترك في هذه القصص أنها تتمحور حول العلاقات بين الرجل والمرأة في مجتمعنا، في الوقت الحاضر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مريم نعوم تتحدث عن مسلسل نمرة اتنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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