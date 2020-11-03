أروى جودة تكشف عن الجانب الإيجابي من كورونا في حياتها الخاصة

كشفت أروى جودة عن الجانب الإيجابي الذي حدث لها بسبب الحجر المنزلي لفيروس كورونا، وقالت فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن هذا ساعدها كثيرا لان تقترب من عائلتها.



ووجهت رسالة إلى الجمهور، وقالت لهم :"إن السلبية من الممكن أن نحولها إلى إيجابية إذا أردنا، وعلينا أن نجدد من أنفسنا ونتأقلم ونحب الحياة".



كانت أروى جودة عبرت عن سعادتها بإقامة الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، قائلة لـ"دوت الخليج"، إنه "يحسب لعائلة ساويرس ووزارة الصحة أنهم تجرأوا وساروا على نهج مهرجان فينيسيا وأحيّيهم على هذا، وأقاموا الدورة الرابعة من المهرجان رغم الصعوبات ليكونوا ثالث مهرجان يتحمس لإقامة دورته الجديدة".



وأكدت أن السينما مهمّة في حياتنا، ومن خلالها نستطيع أن نوصل رسائل عديدة للعالم في ظل الأزمات مثل التي نمر بها حاليًا، مشيرة إلى أنه لولا العمل لم نكن لنمر من أزمة كورونا بسلام.

أقرأ أيضا..(أروى جودة في حوار لـ دوت الخليج: أقبل أن أكون نمرة اتنين في هذه الحالة.. والمرأة في مجتمعنا حاليا تعرف ماذا تريد