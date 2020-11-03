مريام فارس تنشر أول فيديو لها مع مولودها الثاني من زوجها ”الغامض”.....

نشرت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، اليوم الثلاثاء، أول مشاهد فيديو جمعتها مع مولودها الجديد "دايف"، والذي يعتبر ابنها الثاني من زوجها "الغامض"، الذي لم تكشف عن هويته بعد.
وشاركت المغنية اللبنانية أول فيديو يجمعها مع ابنها الجديد، على صفحتها الرسمية في "إنستغرام"، مع كلمات قالت فيها: "أعيش أجمل أيام حياتي".
ويظهر في الفيديو ميريام فارس وبين يدها مولودها الجديد، حيث تقوم بمعانقته وتقبيله على خده.
وكانت الفنانة اللبنانية قد كشفت قبل أيام، عن مفاجأة غير متوقعة وهي إنجابها مولودا ثانيا أطلقت عليه اسم "دايف"، ونشرت فارس فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر" .
ومقطع الفيديو يكشف عن الموعد الحقيقي لولادة الطفل الثاني لميريام فارس، وهو يوم 20 أكتوبر الجاري، علما أن ميريام قامت بإخفاء خبر حملها عن الجميع وابتعدت قليلا عن منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما استفادت من إجراءات العزل الصحي المنزلي لمنع تفشي فيروس كورونا في إخفاء خبر حملها.
الجدير بالذكر أن ميريام لديها ابن واسمه "جايدن"، وأصبح لديها الآن صبيان صغيران من زوجها الذي لم ترغب حتى الآن الكشف عن هويته.
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